Leuk...

De 450 miljard handels tekort bij de Amerikanen.

Doen ze zelf, want niemand wil dure amerikaanse producten, maar mogen andere landen de lagere afzet in China gaan betalen.



Amerika, ooit het land van de toekomst wordt nu door angst geregeerd.



China en India en vietnam en Indonesie...

Ze gaan het Westen verslaan want hier zijn wij bezig met ego trippers.