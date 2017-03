Wall Street opent met klein verlies

Gepubliceerd op | Views: 66

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht in de min geopend. Beleggers op Wall Street hebben weinig richtinggevend nieuws voorhanden om de handel te sturen.

De Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,1 procent lager op 20.932 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent naar 2371 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,1 procent omlaag naar 5843 punten.

Het aandeel Snap was een opvallende verliezer met een min van bijna 9 procent. Het bedrijf achter de populaire app Snapchat ging vorige week donderdag naar de beurs en werd in de eerste twee handelsdagen bijna twee derde meer waard. Maandag werd echter alweer 12 procent ingeleverd en dinsdag zette die neergang door.