LUXEMBURG (AFN) - De economische groei van de eurolanden is in de laatste drie maanden van vorig jaar gestabiliseerd op 0,4 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat meldde Europees statistiekbureau Eurostat dinsdag op basis van definitieve cijfers. Deze weken niet af van de voorlopige cijfers die vorige maand gepubliceerd werden.

Ook de vooruitgang ten opzichte van een jaar eerder lag met 1,7 procent gelijk aan de eerder gepubliceerde cijfers.

De sterkste groei in de eurozone werd gemeten in Estland, waar de economie 1,9 procent groter was dan in het derde kwartaal. Nederland deed het met een groei van 0,5 procent iets beter dan het gemiddelde van de landen waar met de euro wordt betaald. Griekenland (min 1,2 procent) was het enige euroland waar sprake was van krimp.

In de gehele Europese Unie bedroeg de economische groei 0,5 procent ten opzichte van het derde kwartaal en 1,9 procent op jaarbasis.