'Cijfers TKH boven verwachting'

Gepubliceerd op | Views: 286

AMSTERDAM (AFN) - De jaar- en kwartaalcijfers van technologieconcern TKH Group waren beter dan verwacht. Met name de prestaties bij het onderdeel Industrial Solutions waren sterk, waardoor zwakte bij Building Solutions ruimschoots werd gecompenseerd. Dat meldde KBC Securities in een reactie op de dinsdag gepubliceerde cijfers.

Verder wijst KBC op de sterke orderintake bij bandenbouw die een solide basis biedt voor de komende tijd. TKH liet zich positief uit over de groei in de toekomst.

ING sprak van solide resultaten, waarbij de autonome groei in het vierde kwartaal duidelijk herstelde. Het dividend van 1,10 euro is in lijn met de verwachtingen van de bank. De orderinstroom bij bandenbouw is positief, aldus ING.

KBC en ING hebben een buy-advies voor het aandeel TKH, dat dinsdag omstreeks 09.50 uur de sterkste stijger was in de MidKap met een plus van 4,5 procent op 40,75 euro.