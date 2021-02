'Krachtig steunpakket VS nodig voor banengroei'

we krijgen gewoon hyper-inflatie. Gelukkig heeft mijn familie nog een hele berg Fysiek goud aangeschaft ook nog, vooral vanaf 2000 ! Ik heb die zelf niet . Maar als hele grote familie helpen we elkaar wel effe een handje ! Altijd gedaan trouwens. Ik wil niet veel zeggen , maar die Yellen helpt gewoon de zeer vele kleintjes en middenstanders naar de klote met haar acties ! Dacht men nu werkelijk dat met al dat bijgedruk, levensmiddelen heel erg goedkoop zullen blijven ?? Denk het niet . Ook wonen wordt dan duur ! Een rijtjeshuis van 350000 Euro wordt dan binnen no time 1 miljoen Euro waard , let maar op !