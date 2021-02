'Krachtig steunpakket VS nodig voor banengroei'

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De werkgelegenheid in de VS kan volgend jaar weer uitkomen op het niveau van voor de crisis, als er maar een krachtig genoeg coronasteunpakket komt. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen in een toespraak. Bij een te zwak pakket maatregelen riskeert het land volgens haar een veel tragere opleving van de werkgelegenheid en de economie.

"We hebben een groot pakket nodig, en we moeten dit snel voor elkaar krijgen", zei Yellen zondag tegen de Amerikaanse tv-zender CNN. "Zonder adequate steun zou het tot 2025 kunnen duren voordat de Amerikaanse arbeidsmarkt zich herstelt." Volgens de minister is er geen reden dat het land een traag herstel zou moeten ondergaan.

Hoewel het stimuleringsplan van president Joe Biden van 1,9 biljoen dollar niet specifiek gericht is op het scheppen van banen, zullen de uitgaven ervan volgens Yellen banen creëren, zei ze. Yellen erkende verder dat ze gewaarschuwd is voor inflatierisico's als gevolg van het plan van Biden, dat zonder steun van de Republikeinen in het Congres wordt uitgevoerd.

Volgens Yellen zijn de zorgen over de inflatie die de voormalige minister van Financiën Larry Summers onlangs uitte, klein in vergelijking met de "littekens" die de economie, met name minderheden, mensen met een laag loon en vrouwen, oploopt doordat nu niet genoeg uit wordt geven aan stimuleringsmaatregelen. "Het is een risico dat we moeten overwegen. Ik heb jarenlang inflatie bestudeerd", zei de voormalige voorzitter van de Federal Reserve. "Ik kan u vertellen dat we de middelen hebben om met dat risico om te gaan."