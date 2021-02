Cijferhausse op beurzen, op Damrak onder andere ING en ABN AMRO

DEN HAAG (ANP) - De komende week komt het cijferseizoen tot volle wasdom, met in Amsterdam onder andere AEX-fondsen ING, ABN AMRO, Randstad, Heineken, NN en Aegon die de boeken openen. Ook in het buitenland staan een keur aan cijfers op de rol met bekende namen als Twitter Coca-Cola, General Motors en Uber.

De beursweek begint maandag vrij rustig. Op macro-economisch gebied springen die dag de Duitse industriecijfers in het oog. Op dinsdag is het de beurt aan uitzender Randstad om de boeken te openen. Het uitzendconcern zei eerder dat het herstel van de coronacrisis sneller verliep dan verwacht. De vraag is in hoeverre de strengere maatregelen het bedrijf dwars hebben gezeten.

Woensdag is qua bedrijfsresultaten een drukke beursdag met onder andere AEX-fondsen Adyen, ABN AMRO, Heineken en Unibail-Rodamco-Westfield die de boeken openen. Betalingsbedrijf Adyen lijkt te profiteren van de crisis. Bij ABN AMRO zal de aandacht onder andere uitgaan naar de verder uitrol van de strategie van topman Robert Swaak. Bierbrouwer Heineken heeft het door de crisis lastig door onder andere de horecasluitingen. De vraag is in hoeverre de thuisdrinkers dit volumeverlies goedmaken. Van vastgoedfondsen als URW is bekend dat de crisis ook nadelig voor ze uitpakt.

Verzekeraars

Donderdag is het de beurt aan verzekeraars als Aegon en NN. Ook staalconcern ArcelorMittal en informatie- en dataleverancier RELX en maritiem dienstverlener SBM Offshore openen de boeken. Olie- en gasconcern Shell praat die dag zijn beleggers bij.

Ook vrijdag is de agenda op het Damrak vol met cijfers van een reeks bedrijven waaronder ING en bouwer Heijmans. Ook financieel dienstverleners Intertrust en Flow Traders staan op de rol.

In het buitenland komt eveneens een groot aantal bedrijven met resultaten. Veel aandacht zal daarbij uitgaan naar de resultaten van farmaceut AstraZeneca, dat vooral bekend is van de perikelen rond zijn coronavaccin. Op de agenda staan verder onder meer olieconcern Total, taxidiensten Uber en Lyft, techbedrijf Twitter, frisdrankmaker Coca-Cola, autoconcern General Motors, maaltijdbezorger Delivery Hero, en entertainmentconcern Disney. Ook grote banken als Société Générale, Commerzbank en Crédit Agricole publiceren resultaten.

Inflatiecijfers

Op de macro-economische agenda staan verder onder andere Duitse en Amerikaanse inflatiecijfers. Ook worden cijfers over de Britse economische groei gemeld.

Ook blijft de blik van beleggers gericht op ontwikkelingen rond het coronasteunpakket in de VS van president Joe Biden. De Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden stemden voor het weekend in met de begroting van het pakket ter waarde van 1900 miljard dollar. Het duurt waarschijnlijk nog een paar weken alvorens de uiteindelijke wet is opgesteld.