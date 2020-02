Amerikaanse boete voor ABN AMRO Clearing

De financieels zouden een voorbeeld voor ons moeten zijn,dat zijn ze ook wel,maar dan in verkeerde zin,ze zitten vol met list en bedrog!

Het aexje scheerde van de week zomaar 4,6% omhoog,toch wist mijn second opienion;aperrammetje hem met een vakkundige houtgreep plat te leggen,ik mocht +5% bijschrijven onder mijn portefuille,apertje wist in het moeilijkste seizoen ooit,zeer acceptabele prestaties neer te zetten,het zeer riante div blijft gehandhaafd + 100 miljoen aandelen inkoop,ook werd fors op kosten bespaard,ik zou zo zeggen,dit is toch wel een hebbedingetje op de beurs,hij schreef maar liefst +21,08% van de week,zijn grote broer deed het nog een tikje beter,die schreef+22,42%,ik denk dat hier ook wel geldt;den 1 zijn dood is de ander zijn brood,de gehate dumpingen uit china liggen natuurlijk goeddeels stil.

De problemen rond corona zullen er wel de oorzaak van zijn dat mijn toppertje het minste presteerde van de chippers,toch denk ik dat hier sprake van een ernstige griepvariant is en niet een halve volksstam dodende soort pestuitbraak,2% doden en ook de vele genezings gevallen laten zien,dat er geen reden is voor paniek.

Omdat de chinio's een slim handelsvolk zijn,verwacht ik dat ze spoedig weer aan het werk gaan,treurig was wel weer dat de arts die waarschuwde,zijn mond moest houden,china blijft een zeer onvolwassen natie,die niet om kan gaan met kritiek,dan word je gemarteld,verhongerd of vermoord,laten we maar dankbaar voor ons demokratische kapitalisme!

Vandaag nog wat klimaat vriendelijk kluswerk aan schone 2wielers verrichten,op bnr werd gezegd,dat de klimaat vriendelijke aandelen de de toekomst hebben,nu dat kan je wel zien aan aperammetje,zij produceren,mede het nikkel voor auto batterijen,!

Morgen gaan we op onder het heerlijke oneindig rijkmakende WOORD,een zoon van de oude ds Olie,hij zei ze noemen mij de verhaaltjes dominee,hij had altijd mooie,het WOORD ondersteunende anekdotes,ik hoop dat zijn zoon een forse tik van hem heeft!!

Maandag hoop ik dat er grote sprongen richting bruikbare vaccins gevonden worden,dan gaat de rally op volle toeren door,ook hoop ik dat Dalmpje het voorbeeld van de beurs metaaltjes gaat volgen,daar zijn ze nu nog lid van de vara;Van Armoei Rammelt Alles! SJALOOM!!!