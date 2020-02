Wat een drama dat corona virus. Cruiseschepen, luchtvaart, toerisme, fabrieken, scholen etc. En dan is het nog maar 2 maanden oud. Dit ziet er vreselijk beroerd uit allemaal. Voor de economie heeft dit al gigantische schade aanbrengen daarom is het een raadsel dat alles zo hoog staat maar dat betekend wel goedkoop shorts in slaan. Aan de andere kant, het tij kan nog keren maar met de kenmerken van het virus die nu bekend zijn wordt dat toch een hele lastige.



En zie de economische gevolgen van het verkoudheidsvirus! Dan is het dit virus met al die gesloten organisaties een giga ramp.



De economische gevolgen van verkoudheid worden in een groot deel van de wereld onderschat.[63] In de Verenigde Staten leidt verkoudheid jaarlijks tot 75 à 100 miljoen doktersbezoeken die volgens een voorzichtige schatting 7,7 miljard dollar per jaar kosten. Amerikanen besteden 2,9 miljard dollar aan vrij verkrijgbare medicijnen. Daarnaast geven Amerikanen voor de verlichting van symptomen nog eens 400 miljoen dollar uit aan medicijnen op recept.[71] Meer dan een derde van de mensen die naar de dokter gaan, krijgt een antibioticum voorgeschreven. Het gebruik van antibiotica heeft gevolgen voor antibioticaresistentie.[71] Naar schatting worden jaarlijks 22 miljoen tot 189 miljoen schooldagen gemist door verkoudheid. Ten gevolge daarvan missen ouders 126 miljoen werkdagen omdat ze thuis moeten blijven om voor hun kinderen te zorgen. Als dit wordt opgeteld bij de 150 miljoen werkdagen die werknemers missen omdat ze verkouden zijn, bedragen de totale economische gevolgen van werkuitval in verband met verkoudheid meer dan 20 miljard dollar per jaar.[12][71] Dit vertegenwoordigt 40% van de verloren werktijd in de Verenigde Staten



Beleggers denken wellicht aan SARS en aan de beurs toen maar dit is hopelijk minder dodelijk maar door de uitbreiding wel veel schadelijk voor de economie. De aankomende weken worden enorm belangrijk!