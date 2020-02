Rode koersenborden op in New York

Gepubliceerd op | Views: 828

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden vrijdag tussentijds op verlies. Zorgen om de economische impact van het nieuwe coronavirus in China leken de overhand te hebben over een beter dan verwacht Amerikaans banencijfer. Bij de bedrijven was technologieconcern Uber een positieve uitschieter.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,7 procent lager op 29.172 punten. De breed samengestelde S&P 500 gaf 0,3 procent prijs tot 3336 punten en technologiebeurs Nasdaq zakte 0,2 procent tot 9552 punten.

Kredietbeoordelaar S&P Global verwacht dat de groei van de Chinese economie dit jaar mede door het coronavirus zal vertragen tot 5 procent, tegenover 6,1 procent vorig jaar. Centralebankenkoepel Federal Reserve publiceerde daarnaast een rapport waarin nieuwe virus als risico voor de Amerikaanse economie wordt bestempeld.

Beter dan verwacht banenrapport

Tegenover de waarschuwingen staat een beter dan verwacht banenrapport. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 225.000 banen bij, terwijl economen in doorsnee op 165.000 rekenden

Uber schoot 9,1 procent omhoog. Het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app rapporteerde een hoger aantal gebruikers van zijn diensten dan geraamd. Daarnaast verwacht Uber in het laatste kwartaal van dit jaar voor het eerst winstgevend te zijn.

Pinterest

Cijfers van digitaal prikbord Pinterest vielen ook in de smaak. Het internetbedrijf verwacht dit jaar een omzet van 1,5 miljard dollar te behalen, na in 2019 voor het eerst meer dan 1 miljard dollar aan opbrengsten te hebben opgehaald. Het aandeel werd bijna 13 procent meer waard.

Farmaceut AbbVie won 6 procent na een beter dan verwachte winstprognose te hebben gegeven. Ook computerspelletjesmakers Activision Blizzard (plus 1,9 procent) en Take-Two Interactive (min 10,8 procent) openden de boeken.

De euro was 1,0945 dollar waard, tegen 1,0950 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 50,51 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 54,66 dollar per vat.