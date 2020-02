Verliezen op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 1.212 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam stond vrijdag gedurende de middaghandel op verlies. Ook elders in Europa stonden de belangrijkste graadmeters in de de min. Zorgen over een verdere groeivertraging van de Chinese economie door het nieuwe coronavirus drukte op het sentiment. Vastgoedinvesteerder Wereldhave ging op het Damrak onderuit na de presentatie van zijn cijfers en nieuwe strategie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent lager op 615,34 punten. De MidKap zakte 1,3 procent tot 954,34 punten. Parijs, Londen en Frankfurt daalden tot 0,8 procent.

Kredietbeoordelaar S&P Global raamde dat de groei van de Chinese economie dit jaar zal afnemen tot 5 procent door de impact van het coronavirus, tegenover 6,1 procent vorig jaar. Uit een peiling van de Amerikaanse Kamer van Koophandel komt bovendien naar voren dat een aanzienlijk deel van de Amerikaanse bedrijven die in China actief zijn een omzetkrimp door het virus verwacht.

Wereldhave

Wereldhave was met een verlies van 11,1 procent met afstand de grootste verliezer van de MidKap. De investeerder in winkelvastgoed sloot vorig jaar af met verlies, mede doordat zijn bezittingen door faillissementen in de winkelstraat minder waard waren geworden. Een strategiewijziging werd ook met teleurstelling ontvangen.

Flow Traders opende ook de boeken en meldde een fors lagere jaarwinst. De beursintermediair kampte afgelopen jaar met een verminderde handelsactiviteit, maar kondigde een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 20 miljoen euro aan. Het aandeel zakte 4,5 procent.

Automakers

Europese automakers behoorden tot de verliezers, nu zorgen over de vertraagde levering door het coronavirus de kop opsteken. In Parijs stonden Renault en Peugeot-maker PSA tot 3,7 procent lager. In Frankfurt gaven Volkswagen en Daimler tot 2,9 procent prijs.

L'Oréal klom 0,3 procent. Het Franse cosmeticamerk kende in 2019 zijn beste jaar in meer dan een decennium. Credit Suisse verloor ruim 0,8 procent in Zürich. Topman Tidjane Thiam stapt op vanwege het spionageschandaal bij de Zwitserse bank.

De euro was 1,0968 dollar waard tegen 1,0980 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent goedkoper op 50,27 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent minder op 54,42 dollar per vat.