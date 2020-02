Tata Steel ziet voorzichtig herstel staalmarkt

Gepubliceerd op | Views: 208 | Onderwerpen: staal

MUMBAI (AFN/BLOOMBERG) - Tata Steel, het Indiase moederbedrijf van het voormalige Hoogovens in IJmuiden, voorspelt dat de staalmarkt dit jaar voorzichtig begint te herstellen. Vooral de marktomstandigheden in India en Europa laten de komende tijd een verbetering zien. Verder houdt het grootste staalbedrijf ter wereld de ontwikkelingen rondom het nieuwe coronavirus scherp in de gaten.

De wereldwijde vraag naar staal trekt volgens Tata dit jaar aan omdat voorraden inmiddels uitgedund zijn. In de thuismarkt rekent de staalgigant al in het lopende kwartaal op een opleving, dankzij hogere uitgaven van de Indiase overheid. In Europa zal de vraag gedurende heel 2020 geleidelijk oplopen, voorspelt Tata. Verder ziet de staalgigant betere tijden voor de boeg omdat staalprijzen naar verwachting zullen oplopen terwijl ijzererts goedkoper wordt.

Het afgelopen kwartaal zette het staalconcern echter een verlies van ruim 10 miljard roepie (127 miljoen euro) in de boeken, tegen een winst een jaar daarvoor. Ook de Europese tak draaide verlies. Daar kondigde Tata in november 3000 ontslagen aan, waarvan mogelijk tot 1600 in IJmuiden.