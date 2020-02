'Wall Street verwerkt banenrapport VS'

Gepubliceerd op | Views: 1.235 | Onderwerpen: Verenigde Staten

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan vrijdag voor een lagere opening, na de sterke opmars van de afgelopen dagen waarbij de graadmeters naar nieuwe records stegen. De vrees voor een afkoeling van de Chinese economie door de uitbraak van het nieuwe coronavirus zorgde voor voorzichtigheid bij beleggers. Verder gaat de aandacht op Wall Street vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport dat beter was dan verwacht.

Kredietbeoordelaar S&P Global liet weten dat de groei van de Chinese economie dit jaar naar verwachting zal afnemen tot 5 procent door de impact van het coronavirus. Vorig jaar groeide de op een na grootste economie van de wereld nog met 6,1 procent. De meeste Amerikaanse bedrijven met activiteiten in China vrezen dat de omzet dit jaar geraakt zal worden door de uitbraak van het virus, aldus onderzoek.

Uit het banenrapport bleek dat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in januari met 225.000 arbeidsplaatsen is gegroeid. Dat zijn er aanzienlijk meer dan verwacht, want economen hadden op 165.000 nieuwe banen gerekend. In december werd de banengroei licht opwaarts bijgesteld.

Uber Technologies

Aan het cijferfront staat Uber Technologies, het bedrijf achter de taxi-app, in de schijnwerpers. De resultaten en vooruitzichten waren beter dan verwacht. Zo denkt Uber tegen het einde van het jaar voor het eerst een kwartaalwinst te behalen. Voorbeurs staat het aandeel flink in het groen.

Digitaal prikbord Pinterest lijkt eveneens een koerssprong te gaan maken, nadat in 2019 voor het eerst een omzet werd behaald van meer dan 1 miljard dollar. Voor dit jaar rekent de onderneming op een stijging van de inkomsten tot 1,5 miljard dollar.

Computerspelletjesmakers

Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer computerspelletjesmakers Activision Blizzard en Take-Two Interactive en farmaceut AbbVie.

Internethandelaar eBay lijkt een lagere opening te krijgen, nadat beursbedrijf Intercontinental Exchange (ICE) had aangegeven dat de gesprekken over strategische mogelijkheden tussen beide bedrijven zijn stopgezet. Eerder kwamen er nog berichten dat ICE interesse zou hebben in een overname van het moederconcern van het Nederlandse Marktplaats. Het aandeel ICE staat juist hoger. Analisten hadden al vraagtekens gezet bij de logica van een overname van eBay door ICE.

De Dow-Jonesindex sloot donderdag 0,3 procent hoger op 29.379,77 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 0,3 procent bij tot 3345,78 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,7 procent tot 9572,16 punten.