Banengroei VS ruim boven verwachting

Gepubliceerd op | Views: 1.511 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/RTR) - De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in januari aanzienlijk sterker gegroeid dan werd verwacht. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 225.000 banen bij (exclusief de landbouw). Economen rekenden in doorsnee op 165.000 nieuwe arbeidsplaatsen.

De banengroei in december werd licht opwaarts bijgesteld tot 147.000, van een eerder gemelde 145.000 nieuwe arbeidsplaatsen. De werkloosheid bedroeg 3,6 procent. Het gemiddelde uurloon steeg 0,2 procent op maandbasis. Economen hadden hier in doorsnee op een toename van 0,3 procent gerekend.

Er was in de bouwsector een behoorlijke aanwas van banen te zien, geholpen door het milde winterweer. Ook bij transport en logistiek groeide de werkgelegenheid, bijvoorbeeld met koeriers. Bij de overheid en het onderwijs nam het aantal banen eveneens toe. In de Amerikaanse industrie daalde de werkgelegenheid.