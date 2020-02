Zesde renteverlaging Rusland op rij

Gepubliceerd op | Views: 390 | Onderwerpen: rentebesluit, Rusland

MOSKOU (AFN/BLOOMBERG) - Rusland heeft voor de zesde keer op rij de rente verlaagd. De Russische centrale bank vindt het nodig om verder in te grijpen omdat de inflatie al een tijdje onder de doelstelling verkeert.

De rente ging met 25 basispunten omlaag tot 6 procent. Daarmee daalde de rente binnen één jaar met 1,75 procentpunten. Economen hadden in doorsnee ook op een renteverlaging gerekend.

De Russische centrale bank beloofde daarbij om in de komende maanden meer actie te ondernemen. Volgens de bank is het risico aanwezig dat de groei van de wereldeconomie de komende tijd vertraagt. Ook is de situatie rondom het nieuwe coronavirus een extra bron van onzekerheid.