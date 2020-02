'Hoorzitting in Ilva-zaak ArcelorMittal uitgesteld'

Gepubliceerd op | Views: 738

MILAAN (AFN/BLOOMBERG) - Een hoorzitting over het contract dat ArcelorMittal en de Italiaanse overheid hebben gesloten over de overname van de Zuid-Italiaanse Ilva-staalfabriek, is door een rechter uitgesteld tot begin maart. De rechter in Milaan deed dat in de verwachting dat er voor die tijd een compromis wordt bereikt. ArcelorMittal onderhandelt tot eind deze maand nog door over de zaak.

ArcelorMittal had een huurovereenkomst gesloten met Italië voor de noodlijdende Ilva-fabriek in Tarente. Het was de bedoeling dat het grootste staalbedrijf ter wereld die fabriek zou moderniseren en dan volledig eigenaar zou worden. ArcelorMittal wilde van die afspraak af nadat een maatregel die het bedrijf moest beschermen tegen milieuclaims door de Italiaanse overheid niet verlengd zou worden. De omgeving rond de Ilva-fabriek is sterk vervuild en als onderdeel van de overname zou ArcelorMittal die saneren.

De Italiaanse overheid stelt dat ArcelorMittal niet zomaar onder de deal uit kan. Sinds eind vorig jaar onderhandelen de twee partijen over de zaak.