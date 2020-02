'Grote kans op goedkeuring overname GrandVision'

Gepubliceerd op | Views: 325

AMSTERDAM (AFN) - Er is een grote kans dat de Europese Commissie onvoorwaardelijk goedkeuring geeft aan de overname van optiekketen GrandVision door brillenfabrikant EssilorLuxottica. Dat meldde KBC Securities. Donderdag werd bekend dat de commissie een volledig onderzoek begint naar de deal, door zorgen dat minder concurrentie overblijft op de groothandelsmarkt voor brillenglazen en brillen en dat er ook minder keuze is voor consumenten.

KBC stelt dat gezien de omvang van de overname dit een gebruikelijke stap is van de commissie. In het slechtste geval zal Brussel bepaalde concessies eisen voordat groen licht wordt gegeven. De deadline voor het afronden van het onderzoek is 22 juni.

De overname van het in Amsterdam genoteerde GrandVision door EssilorLuxottica werd in juli aangekondigd. Het Frans-Italiaanse fusiebedrijf gaf toen al aan maximaal twee jaar voor afronding van de deal uit te trekken. Aan die planning houden de bedrijven vast. GrandVision en EssilorLuxottica stellen dat ze in de Verenigde Staten, Rusland en Colombia al goedkeuring hebben gekregen voor de overname. Naast de Europese Unie wordt de samensmelting ook onderzocht in Brazilië, Chili, Mexico en Turkije.

Het KBC-advies voor GrandVision staat op hold, met een koersdoel van 28 euro. GrandVision noteerde vrijdag omstreeks 10.35 uur een min van 0,5 procent op 27,60 euro.