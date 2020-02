Gepubliceerd op | Views: 780 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - Flow Traders stelt teleur met zijn resultaten in de Verenigde Staten, waar de handelsinkomsten verder terugliepen. Dat zeggen analisten van KBC Securities. Volgens hen geven het nieuwe aandeleninkoopprogramma ter waarde van 20 miljoen euro en verbeterde handelsinkomsten in het begin van het nieuwe jaar wel weer wat vertrouwen.

Overigens was KBC er nog niet van uitgegaan dat Flow Traders in het slotkwartaal een volledig herstel zou laten zien in de VS, hadden de marktvorsers toch ook weer niet op een verdere terugval gerekend. Dat het jaar 2020 voor Flow Traders wel goed begonnen is, zorgt mogelijk voor een positief momentum in de eerste helft van het nieuwe jaar, denken de analisten.

KBC handhaaft zijn buy-advies met een koersdoel van 28,50 euro. Het aandeel Flow Traders noteerde vrijdag na ongeveer een half uur handelen 8,4 procent lager uit 19,08 euro.