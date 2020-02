Wereldhave en Flow Traders kelderen op Damrak

Goedemorgen,



Management Wereldhave laveert uitstekend door winkelland



Het beleid van Storm is prima. Binnen de analyse is Frankrijk de zwakste schakel en ook het meest gevoelig voor verder druk vanuit internet sales (inwoners/afstand per km2). Verkoop geeft liquiditeiten waarmee de ltv nog gunstiger wordt dan deze al is.



Koers is nu 15,6 en u krijgt dus niet alleen € 0,63 dividend uitkering van 2019 maar ook nog eens € 1,75,- voor 2020 is € 1,95 voor de komende 3 kwartalen. Dat is 12,5% rendement het komend jaar op zeker.



Voor wie een beeld wil hebben wat de hedgefondsen doen met wereldhave zie bijlage. Bij elk pijltje is er een melding in het shortsell register. Dit heeft dus niets van doen met normaal zaken doen of de reële waarde van een fonds maar m.i.manipulatie van derden.



De enige oplossing is een oplopende koers. Ik adviseer Wereldhave om met deze koers eigen aandelen in te kopen immers het fundament van Wereldhave is en was zeer winstgevend. De vastgoed correctie factor gaat vanzelf weer de andere kant op als de uitdunning van het winkelpark klaar is. Met deze positie zal Wereldhave met kop en schouders boven de rest uit blijven steken.



U snapt het al....ik heb weer bijgekocht.



Ik wens u allen een fijne dag