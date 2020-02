Gepubliceerd op | Views: 702 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN) - De productie in de Franse industrie is in december met 2,8 procent afgenomen op maandbasis. Dat liet het Franse statistiekbureau weten. Economen hadden in doorsnee op een krimp met 0,3 procent gerekend.

In november groeide de industriële productie in Frankrijk nog met 0,3 procent.