TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - De Japanse autobouwer Honda Motor heeft in het afgelopen kwartaal minder omzet in de boeken gezet dan een jaar eerder. Het concern blijft worstelen met zijn autotak, die last heeft van de handelsspanningen en de overgang naar duurzamere automodellen. Andere divisies, als de tak voor financiële diensten, zorgden juist voor hogere opbrengsten. Het bedrijf blijft verder stil over de impact van het nieuwe coronavirus op de vooruitzichten voor dit jaar.

Honda bracht in zijn derde kwartaal van het gebroken boekjaar dat eind maart afloopt ruim 1,2 miljoen auto's aan de man. Dat zijn er zo'n 150.000 minder dan een jaar terug. De verkopen van motors wist Honda wel licht op te voeren, tot ruim 5 miljoen stuks. Dat was niet voldoende om de terugval bij de autodivisie te compenseren. Daarnaast zaten ongunstige wisselkoerseffecten Honda in de weg. De totale opbrengsten zakten met bijna 6 procent tot 3,7 biljoen yen. Dat is omgerekend 31 miljard euro. De nettowinst daalde met bijna 9 procent tot 206 miljard yen.