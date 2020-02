Industriële productie Duitsland scherp gedaald

Gepubliceerd op | Views: 1.092 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN/DPA) - De productie van de Duitse industrie is in december met 3,5 procent gedaald ten opzichte van een maand eerder. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau. Het is de sterkste daling sinds begin 2009.

Economen rekenden gemiddeld op een krimp van de industriële productie in de grootste economie van Europa met 0,2 procent. In november nam de industriële productie in Duitsland met een herziene 1,2 procent toe.

Met name in de bouwsector viel de productie flink terug, mede vanwege de kerstvakantie. Maar ook bij de productie van kapitaal- en consumentengoederen waren minnen te zien.

Slecht jaar

Donderdag werd nog bekend dat de Duitse fabrieksorders in december flink waren afgenomen, met 2,1 procent op maandbasis. De industrie in Duitsland blijft last houden van de handelsspanningen, de afzwakkende wereldeconomie en problemen in de auto-industrie van het land.

ING-econoom Carsten Brzeski stelt dat de Duitse industrie een slecht jaar achter de rug heeft. Volgende week komen nieuwe cijfers over de Duitse economie naar buiten. Brzeski zegt dat het een positieve verrassing zou zijn als blijkt dat er in het vierde kwartaal geen krimp van de Duitse economie wordt opgetekend.