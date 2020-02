'Voorzichtig begin Amsterdamse beurshandel'

Gepubliceerd op | Views: 2.146

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint vrijdag waarschijnlijk vrijwel vlak. De andere Europese beurzen zullen naar verwachting eveneens met kleine koersuitslagen openen. Beleggers lijken wat gas terug te nemen na de sterke opmars in de afgelopen dagen en kijken uit naar het Amerikaanse banenrapport. Op het Damrak kwam vastgoedfonds Wereldhave met een strategie-update en opende beursintermediair Flow Traders de boeken.

De beurzen toonden deze week een stevig herstel door de stimuleringsmaatregelen van de Chinese centrale bank om de economische impact van het nieuwe coronavirus in het land te beperken. Veel fabrieken in China zijn echter nog altijd gesloten wat kan leiden tot toeleveringsproblemen voor Europese en Amerikaanse bedrijven. Het dodental in China is inmiddels gestegen tot 636 mensen en het aantal besmettingen is opgelopen naar meer dan 30.000.

Wereldhave gaat zijn winkelcentra ombouwen tot wat het bedrijf 'Full Service Centers' noemt. Daarin zitten niet alleen winkels, maar ook horeca, entertainment, fitness, gezondheidszorg, gedeelde kantoorruimte en woningen. Het bedrijf trekt tussen de 300 miljoen en 350 miljoen euro uit voor de ombouw van zijn winkelcentra en gaat voor iets meer dan 1 miljard euro aan bezittingen afstoten.

GrandVision

Flow Traders kampte afgelopen jaar met een verminderde handelsactiviteit. Daardoor zag de beursintermediair zijn handelsinkomsten stevig terugvallen en kwam de jaarwinst fors lager uit dan een jaar eerder. Het bedrijf kondigde tevens een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 20 miljoen euro.

Ook GrandVision staat in het nieuws. De Europese Commissie begint een volledig onderzoek naar de overname van de optiekketen door brillenfabrikant EssilorLuxottica. De marktwaakhond is bezorgd dat door de overname minder concurrentie overblijft op de groothandelsmarkt voor brillenglazen en brillen en dat er ook minder keuze is voor consumenten. De deadline voor het afronden van het onderzoek is 22 juni.

Kortere handelsdagen

Het aandeel Signify zal mogelijk bewegen op een adviesverlaging. Analisten van Morgan Stanley schroefden hun aanbeveling voor het verlichtingsbedrijf terug.

Beursuitbater Euronext kondigde aan te gaan kijken of er behoefte is aan kortere handelsdagen. Het beursbedrijf zet die stap na geluiden van handelaren dat hun werkdag van 8,5 uur te lang is. In New York is de beurs bijvoorbeeld twee uur korter open.

De euro was 1,0978 dollar waard tegen 1,0980 een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 51,19 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 55,27 dollar per vat.