Topman Credit Suisse treedt af

ZÜRICH (AFN/BLOOMBERG) - Topman Tidjane Thiam van Credit Suisse neemt afscheid van de Zwitserse bank. Hij treedt per 14 februari af. Thiam zwaaide sinds 2015 de scepter bij Credit Suisse.

De afgelopen tijd was er veel te doen bij de bank door een spionageschandaal rond topbankier Iqbal Khan die naar concurrent UBS overstapte. Hij werd achtervolgd door privé-detectives. De opdracht om Khan te volgen kwam van de top van Credit Suisse, waardoor de bank in opspraak raakte. Operationeel directeur Pierre-Olivier Bouée, die de order tot bespieding zou hebben gegeven, nam vanwege de kwestie ontslag. Thiam wist vermoedelijk niet over de spionageopdracht.

Credit Suisse heeft al een vervanger voor Thiam gevonden. Thomas Gottstein wordt de nieuwe topman. Hij staat momenteel aan het hoofd van de Zwitserse tak van Credit Suisse.