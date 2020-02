Nederlandse industrie produceerde minder

Gepubliceerd op | Views: 583

DEN HAAG (AFN) - De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 0,6 procent lager dan in dezelfde maand in 2018. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was in vrijwel alle bedrijfsklassen sprake van krimp. Alleen de machine-industrie groeide.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan volgens het CBS het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Ten opzichte van de voorgaande maand daalde de productie in december met 1,7 procent.

Industriële ondernemers waren in januari 2020 minder positief dan een maand eerder. Dan gaat het met name over het orderboek. Over de verwachte bedrijvigheid waren ze beter te spreken. De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie was begin dit jaar 82,7 procent. Dat is het laagste niveau in drie jaar. Drie maanden geleden werden machines en installaties nog voor 84 procent benut.