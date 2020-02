Nikkei sluit winstweek lager af

Gepubliceerd op | Views: 677

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met verlies gesloten. Beleggers namen wat gas terug na de forse koersstijgingen een dag eerder en hielden de ontwikkelingen rond de uitbraak van het nieuwe coronavirus in de gaten. In China is het dodental inmiddels gestegen tot 636 mensen en het aantal besmettingen is opgelopen naar meer dan 30.000.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 0,2 procent lager het weekeinde in op 23.827,98 punten. Een dag eerder boekte de Japanse hoofdindex nog de grootste koerswinst in meer dan een jaar tijd. Op weekbasis won de index 2,7 procent. Zwaargewicht SoftBank dikte 7,1 procent aan. De Amerikaanse activistische investeerder Elliott Management heeft een belang in het Japanse conglomeraat genomen. De maker van medische apparatuur Olympus maakte een koerssprong van bijna 10 procent na een verhoging van de winstverwachting.

De automakers in Japan en Zuid-Korea stonden onder druk door de vrees dat de productie vertraging zal oplopen doordat veel fabrieken in China waar onderdelen worden gemaakt gesloten zijn om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Honda en Mazda zakten 2,7 en 3,6 procent. De Zuid-Koreaanse autobouwers Hyundai en Kia verloren 1,1 en 2,4 procent.

De Chinese beurzen deden ook een stap terug. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde een tussentijds verlies van 0,3 procent en in Hongkong daalde de Hang Seng-index 0,8 procent. Beleggers waren vooral in afwachting van de Chinese handelscijfers. De Kospi in Seoul verloor 1,1 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney sloot 0,4 procent lager.