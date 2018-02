Door dat ik van de week te veel ballen in de lucht moet houden,heb ik het beursverhaal bijna niet kunnen volgen,dat gaf ook niks,want wat ik in den haast nog deed,werkte alleen maar negatief,bijna altijd kun je bij zulke situaties de oude beurswijsheid in ere houden,dat je stil moet zitten als je geschoren word.

Vandaag schijnt de zon niet alleen buiten uitbundig,ook op de beurs is hij zeer gezellig door de pikdonker zwarte beurswolken gebroken.

Randstad heb ik weer versterkt in mijn portefuille,ik zie hun toekomst momenteel heel zonnig in,daar komt nog bij dat hij een heel leuk dividend gaat betalen,ook heb ik de dipper van vandaag in mijn fondsen op genomen,mij stonden die cijfers juist wel goed aan,ook zij gaan richting de aandeelhouders,heel leuke dingen doen.

Hopenlijk gaan de grote jongens een voorbeeld aan het kleine jongetje nemen,pharming staat op lente temperatuur,+8%.

Nu ga ik weer gauw verder aan mijn oudijzer onderkomen,want droog je werk kunnen doen,is wel zo leuk,vaartwel!!!