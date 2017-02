'Stichter Media Saturn tegen splitsing Metro'

Gepubliceerd op | Views: 156

LONDEN (AFN) - De oprichter van elektronicabedrijf Media Saturn gaat mogelijk voor een afsplitsing van moederbedrijf Metro liggen. Volgens de Financial Times wil Erich Kellerhals via de rechter voorkomen dat het bedrijf waartoe onder meer Makro Nederland en Media Markt toe behoort, wordt opgedeeld.

Maandag schaarde een meerderheid van de aandeelhouders zich achter het plan om de groothandels- en levensmiddelenactiviteiten van Metro in een nieuw bedrijf onder te brengen. Naar verluidt wil het concern af van zijn elektronicaketens onder meer vanwege de moeilijke verhouding met Kellerhals, die via investeerder Convergenta grofweg 22 procent van Media Saturn in handen heeft.

Volgens Convergenta is er nog geen beslissing genomen en houdt Kellerhals alle opties open. De grootaandeelhouder heeft nog circa vier weken om bezwaar aan te tekenen tegen het splitsingsbesluit.