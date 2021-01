Blokker-eigenaar: kaalslag in winkelstraat na langere lockdown

Klopt , ik heb een eigen bedrijf , contact beroep dus mijn winkel is dicht , heb wel een pand zonder hypotheek maar wel nog 400 vaste lasten van het bedrijf , dus kom nergens voor in aanmerking , ik heb nu recht op een uitkering van 1075 euro van de gemeente , dus voor mijn prive uitgaven heb ik per maand 675 euro over, voldoende volgens de regering , hoop dat het niet te lang gaat duren !