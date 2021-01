Waarde bitcoin in één maand verdubbeld tot 40.000 dollar

quote: hovenier schreef op 7 januari 2021 20:21:

Een bitcoin is vergelijkbaar met een scheet, allebei onzichtbaar, iedereen kan ze fabriceren, allebei bestaande uit heel veel lucht, met het enige verschil, dat je een scheet kan ruiken en een bitcoin niet en allebei vervliegen ze en gaan ze op in andere lucht en zijn ze waardeloos, want wie betaalt er nu voor lucht.

Een bitcoin is vergelijkbaar met een scheet, allebei onzichtbaar, iedereen kan ze fabriceren, allebei bestaande uit heel veel lucht, met het enige verschil, dat je een scheet kan ruiken en een bitcoin niet en allebei vervliegen ze en gaan ze op in andere lucht en zijn ze waardeloos, want wie betaalt er nu voor lucht.

Als iedereen ze kan fabriceren, dan zou ik dat snel doen als ik jou was. Of zet het het even hier op het forum. Kunnen we met zijn allen profiteren. Ben benieuwd.