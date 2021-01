VS stellen strafheffingen op Franse tassen en make-up uit

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering stelt de voorgenomen strafheffingen op Franse producten uit. De VS kondigden de importheffingen in juli aan als vergelding voor de invoering van een zogeheten digitaks in Frankrijk, omdat die volgens het Witte Huis grote Amerikaanse techconcerns onevenredig hard zou raken.

De extra heffingen tot 25 procent, op onder andere make-up, zeep en luxe handtassen, zouden afgelopen woensdag in werking treden. De handelsgezant van Amerikaanse regering meldt nu dat de VS eerst aanvullend onderzoek willen doen naar tien andere landen die een vorm van belasting op digitale diensten hebben opgezet. Vervolgens willen de Amerikanen met "beter gecoördineerde" tegenmaatregelen tegen al die landen komen.

Veel overheden zoeken naar manieren om belastingontwijking door grote internetbedrijven tegen te gaan, door bijvoorbeeld de omzet of winst die binnen de landsgrenzen wordt behaald te belasten. Nu is het voor grote internetbedrijven nog gemakkelijk om nauwelijks of geen belasting te betalen in de landen waar ze hun geld verdienen.

De VS haalden woensdag nog fel uit naar belastingen die Italië, India en Turkije heffen op digitale diensten. Die heffingen zouden vooral voor rekening van Apple, Google, Amazon en Facebook komen, dus zijn ze volgens Washington discriminerend voor Amerikaanse bedrijven.