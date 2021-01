Europese beurzen overwegend met winsten gesloten

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag overwegend hoger gesloten. Alleen de Amsterdamse AEX-index sloot met een klein verlies. In plaats van de bestorming van het Capitool in Washington door Trump-aanhangers, ging de aandacht van beleggers meer uit naar de ruimere Amerikaanse steunpakketten die in het verschiet liggen.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,3 procent lager op 637,41 punten. De MidKap won juist 1,3 procent tot 968,36 punten, onder aanvoering van apothekersbedrijf Fagron (plus 8,7 procent). De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 0,7 procent.

In het Amerikaanse Congres heeft vicepresident Mike Pence officieel bekrachtigd dat de Democraat Joe Biden de verkiezingen heeft gewonnen. De zitting werd uren onderbroken doordat Trump-aanhangers het gebouw van het Congres bestormden. De overwinning van de Democraten in de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in Georgia gaf beleggers echter moed. De Democratische partij controleert daarmee ook de Senaat. Daardoor kan de aanstaande president van de VS gemakkelijker stimuleringsmaatregelen invoeren die 's werelds grootste economie moeten stutten.

Hoofdfondsen

Bij de Amsterdamse hoofdfondsen zaten de banken ABN AMRO en ING en verzekeraar Aegon bij de sterkste stijgers met winsten tot 3,6 procent. Financieel dienstverleners worden vaak gerekend tot de aandelen die sterk meebewegen met economische schommelingen. Prosus eindigde onderaan met een verlies van 5,5 procent. De techinvesteerder heeft een groot belang in het Chinese Tencent, dat op een Amerikaanse zwarte lijst dreigt te belanden.

Bayer klom 1,7 procent in Frankfurt. Het Duitse chemie- en farmacieconcern gaat samenwerken met CureVac (plus 14 procent) voor de verdere ontwikkeling van het coronavaccin van het biotechbedrijf. Ryanair zakte 1,1 procent in Dublin. De Ierse budgetvlieger verwacht minder passagiers te vervoeren door de nieuwe lockdowns.

De euro was 1,2268 dollar waard, tegen 1,2290 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 50,87 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 54,48 dollar per vat.