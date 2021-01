Prins en Keijzer met ruim 90 bedrijven naar virtuele techbeurs

DEN HAAG (ANP) - Meer dan negentig Nederlandse bedrijven mogen zich in januari laten zien op de grootste techbeurs ter wereld. Ze hoeven voor de Consumer Electronics Show (CES) niet helemaal naar Las Vegas te reizen, want de beurs wordt vanwege het coronavirus voor het eerst helemaal online gehouden.

Het is de grootste Nederlandse delegatie naar CES ooit. Het Nederlandse virtuele hoekje wordt op 11 januari geopend door staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) en prins Constantijn, voorman van koepelorganisatie TechLeap, die vroeger StartupDelta heette.

Onder de Nederlandse deelnemers zijn enkele bedrijven en organisaties die zich bezighouden met quantumtechnologie, zoals Delft Circuits, Qblox, Quantum Inspire en Quantum Delta NL. Anderen willen technologie gebruiken om gezondheid van mensen te verbeteren, zoals RetinaScope uit Purmerend, dat kunstmatige intelligentie wil gebruiken om oogaandoeningen op te sporen.

LightYear

LightYear uit Helmond maakt personenauto's die op zonne-energie rijden. Twee oud-medewerkers van LightYear maken met Squad Mobility vergelijkbare stadsautootjes en ook zij doen mee op CES. PAL-V uit Raamsdonksveer mag zijn vliegende auto's aan de wereld laten zien en Hardt uit Delft toont zijn hyperloopsysteem, een 'trein' die door een vacuümbuis schiet.

Andere Nederlandse deelnemers richten zich op het milieu. Isispace uit Delft gebruikt satellieten om de uitstoot van schadelijke stoffen in de gaten te houden. Hydraloop uit Leeuwarden zuivert douche- en wasmachinewater, zodat mensen water kunnen besparen.

CES wordt van oudsher begin januari gehouden. Duizenden techbedrijven kunnen zichzelf er laten zien aan honderdduizenden bezoekers op meerdere locaties in Las Vegas. De vorige editie was net voor de internationale uitbraak van het coronavirus. Dat congres stond onder meer in het teken van de stad van de toekomst, met 5G-internet, vliegende auto's en kunstmatige intelligentie. Nederland heeft ook al jaren een eigen hoekje op het congresterrein, het Netherlands Tech Square.