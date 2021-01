Tesla-baas Elon Musk haalt Jeff Bezos in als rijkste persoon

quote: R0ME0 schreef op 7 januari 2021 17:58:

En dan kan er af en toe wel een daling tussen zitten maar zolang er veel te veel gratis geld wordt bijgepompt wat totaal niet terecht komt waar het terecht zou moeten komen heb je alleen maar asset inflation en maak je de rijken alleen maar rijker en iedereen die niks van dit alles heeft profiteert niet mee maar wordt straks net zo hard met de rekening opgezadeld.

Inderdaad. Tesla en Bitcoin zijn trouwens 2 kanten van dezelfde medaille, beide aan religie grenzende toevluchtsoorden voor een nieuw type investeerders, die niet op basis van berekeningen beleggen maar gewoon op basis van bestens kooporders en op die manier rijk proberen te worden door hun eigen kaartenhuis te bouwen, naast dat van de centrale banken.Bovendien is Elon Musk waarschijnlijk niet de rijkste persoon ter wereld maar dat is de verschrikkelijk slimme programmeur achter Bitcoin, die achter een enorm rookgordijn zo schat ik nog 60-80% van alle Bitcoins bezit, alsmede het algoritme dat verantwoordelijk is voor de geweldige koersmanipulatie. Manipuleren is namelijk niet zo moeilijk als je onbeperkt geld hebt - of in dit geval begint vanaf 100% 'aandeelhouderschap'. Zowel Tesla als Bitcoin zijn een soort Saudi Aramco beursgang waarbij 5% naar de beurs gaat en beleggers er om vechten, maar dan in een hip jasje, en ja dan krijg je dit soort excessen.