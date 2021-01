'Schoonmakers dreigen vaker in financiële problemen te komen'

Goed idee , want juist schoonmakers zijn vaak de sluitpost bij bedrijven , en nu veel bedrijven dicht zijn is er weinig werk , ook lopen veel schoonouders op uren basis of met kleine contractjes en als ze door de tegenslag in de schuldsanering of onder bewindgeraken ( a 190 euro ) per maand is dit voorstel sociaal verantwoord en bespaard samen leving mogelijk miljoenen en doelgroep veel sociaal emotionele problemen , ik zeg gelijk doen , maar wel goed aankleden want er zitten heel veel cowboy s en Girls in de sociaal financiële dienst verlening , die over ruggen van de zwakkeren in de samenleving een dik inkomen maken ...