Wall Street verheugd dat Trump ordelijke machtsoverdracht belooft

quote: Regeis schreef op 7 januari 2021 16:13:

hij is echter snel huiswaarts gekeerd en heeft zijn eigen collega's in gevaar gebracht en er zijn toch vier doden te betreuren. Verheugd dat Biden ongetwijfeld een betere president zal zijn maar ik ben er echt nog niet gerust op!

4 doden. Dat is nog steeds enkele 10.000'en tot 100.000'en doden minder dan alle voorgangers per stuk.Laten we niet vergeten dat ie ALLEMAAL (Obama, Clinton, Bush, etc) oorlogen gestart zijn, met 10.000'en doden (of veel meer) tot gevolg.Is het goed dat het capitool bestormd is? Nee, niet handig. Als het protest gebeurd was tijdens de stemmingen (tegen stem computers en briefstemmen) had ik er alle respect voor gehad, maar nu niet.Desondanks wel hoopgevend om te zien dat de vrijheid om te protesteren (democratie dus) daar nog gerespecteerd wordt door de autoriteiten.