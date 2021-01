Luchtvaart verkocht in november 70 procent minder tickets

GENÈVE (ANP) - De wereldwijde vraag naar passagiersvluchten was in november ruim 70 procent lager dan in dezelfde maand in 2019. De hoop op enig herstel werd al gauw de kop ingedrukt doordat overheden weer strengere reisbeperkingen oplegden wegens snel oplopende besmettingsaantallen, meldt de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA.

Tickets voor internationale vliegreizen werden nog amper verkocht. Op jaarbasis daalde de vraag daarnaar met ruim 88 procent. De daling van de vraag naar binnenlandse vluchten was met 40 procent minder hevig. Maar waar hier eerder nog sprake was van herstel, stokte dat volgens IATA in november.

IATA meldde ook dat de internationale vraag naar luchtvrachtvervoer in november onder druk bleef staan door de coronacrisis. Ook de capaciteit nam af nu er veel minder vracht kan worden vervoerd in het ruim van passagiersvliegtuigen omdat minder wordt gevlogen.

Jaarbasis

Op jaarbasis daalde de vraag naar vrachtvervoer met 6,6 procent. Ten opzichte van oktober was wel een lichte verbetering van de vraag te zien.

De beschikbare capaciteit ging in vergelijking met een jaar eerder met 20 procent omlaag. Dat komt omdat omdat veel verkeerstoestellen aan de grond staan en dus geen vracht kunnen meenemen. Wel werd er meer vervoerd door vrachtvliegtuigen om dit te compenseren.

De organisatie verwacht dat de vraag naar luchtvrachtvervoer ergens rond maart of april weer op het niveau van voor de crisis kan zijn. IATA-baas Alexandre de Juniac zegt dat de capaciteitsproblemen druk zullen zetten op de sector nu wordt voorbereid op de leveringen van coronavaccins in de wereld.