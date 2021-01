'Economie VS groeit sterker door Democratische controle Senaat'

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De economie van de Verenigde Staten zal dit jaar naar verwachting van zakenbank Goldman Sachs sterker groeien dan eerder gedacht, dankzij de Democratische controle van de Senaat. Volgens Goldman Sachs zal aankomend president Joe Biden daardoor snel met een omvangrijk nieuw steunpakket komen om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen.

Goldman Sachs rekent nu op een groei van 's werelds grootste economie met 6,4 procent, terwijl eerder op 5,9 procent werd gerekend. De Amerikaanse bank denkt dat Biden dit kwartaal met een fiscaal stimuleringspakket van 750 miljard dollar komt, waarvan 300 miljard dollar via cheques aan Amerikaanse huishoudens wordt uitgekeerd. De economen waarschuwen dat vertragingen bij vaccinaties tegen het coronavirus wel voor tegenwind kunnen zorgen.

Verder verwacht Goldman Sachs dat de werkloosheid in de VS aan het einde van dit jaar zal dalen naar 4,8 procent, van 6,7 procent die werd gemeten in november. Voor eind 2024 rekent de bank op een werkloosheid van 3,6 procent.

Daarnaast zal de inflatie volgens Goldman Sachs sterker gaan aantrekken, met als gevolg dat de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, in de tweede helft van 2024 zou kunnen overgaan tot renteverhogingen. Eerder werd hier uitgegaan van begin 2025.