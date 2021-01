DNB: belasting over eigen huis moet gelijk zijn aan spaartaks

Wat een malloten.



Natuurlijk bedacht door mensen met veel inkomen in een sector die toch altijd betaald (publiek) en waar je jaarlijks gewoon lekker omhoog gaat.



Wat dacht je van al die mensen die weinig inkomen hebben, nauwelijks of geen spaargeld maar wel hun huis afgelost of zitten nog in het ouderlijk huis.



Met de huidige huizenprijzen die belachelijk hoog zijn betalen die dan dadelijk zeker 10.000 euro netto aan belasting extra om helemaal niks, omdat ze een zwaar overgewaardeerde hoop stenen hebben.



En hoe komen die hoge prijzen.



Wanbeleid van de DNB en alle andere centrale banken met hun negatieve rentes en geld printen.



En wanbeleid van de overheid met hun rampzalig bouwbeleid.



En wat is volgens die zelfde malloten de oplossing...... ja ja..... meer belasten, na natuurlijk joh.



En huren en kopen is altijd een afweging, die markt zou in principe in balans moeten zijn omdat beiden hebben een kosten niveau en dat kun je als koper/huurder gewoon afwegen.



Mocht deze balans verstoord zijn, en dat is deze op dit moment natuurlijk vanwege het wanbeleid en alle bureaucratische onzin, dan moet de oorzaak van het probleem worden aangepakt.



Wat gaat het belasten van het huizenbezit nu daadwerkelijk oplossen behalve een hoop ellende voor diegene die weer niet zoveel hebben en de rijken die kunnen dit toch wel betalen al is het voor zelfs de hele middenklasse met deze huizenprijzen een enorme aderlating.



Pak de oorzaak aan, bouw legio betaalbare woningen, zorg voor een overschot, dan gaan de prijzen vanzelf omlaag.



Maar dat willen ze natuurlijk niet want dat levert ook weer minder centjes op voor deze bureaucratische niksnutten.

Lagere Woz waarderingen met dus lagere gemeentelijke belastingen en heffingen tot gevolg etc etc.



Nee dan maar weer een belasting er bovenop onder het motto dat het wat goeds zou moeten doen maar het lost helemaal niks op en veroorzaakt daarbij alleen maar meer ellende en nog meer scheeftrekking.



Zo moeilijk is het niet, als je het maar wil.