Zwitsers bedrijf Kuehne+Nagel doet distributie Moderna-vaccins

AMSTERDAM (ANP) - De Zwitserse vrachtgroep Kuehne+Nagel gaat de wereldwijde distributie van de coronavaccins van Moderna verzorgen vanuit locaties in Europa. Het bedrijf gaat zowel de vaccins vervoeren als opslaan.

Kuehne+Nagel heeft ook afzonderlijke overeenkomsten gesloten met overheden in verschillende landen voor lokale opslag en regionale distributie. Een woordvoerder kon vooralsnog niet zeggen hoe de distributie of opslag in Nederland eruit gaat zien. Kuehne+Nagel heeft meer dan 20 locaties in Nederland. Het logistieke bedrijf heeft meer dan 78.000 medewerkers op 1400 locaties in meer dan 100 landen.

In Europa heeft het bedrijf zijn eigen vloot van meer dan 200 speciale farmaceutische transportvoertuigen. Tijdens alle stadia van transport en opslag blijft de vereiste temperatuur van min 20 graden Celsius behouden, aldus het bedrijf donderdag.

Eerste leveringen

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) oordeelde woensdag positief over het coronavaccin van Moderna. Het is volgens de deskundigen die het hebben beoordeeld veilig en effectief. De Amerikaanse farmaceut verwacht volgende week te beginnen met de eerste leveringen van zijn vaccin aan landen van de Europese Unie. Het is dan het tweede vaccin dat in Europa kan worden ingezet tegen het coronavirus.

Zorgminister Hugo de Jonge verwacht tussen nu en eind maart in etappes 400.000 doses van het Moderna-vaccin te ontvangen. Daarvan zullen er naar verwachting zo'n 32.000 deze maand binnenkomen. Nederland heeft in totaal ruim zes miljoen doses besteld.