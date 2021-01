Beurzen niet onder indruk van onrust in Washington

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen lieten donderdag een gemengd beeld zien. Beleggers namen wat gas terug na de sterke opmars in de afgelopen dagen. De onrust in Washington, waar aanhangers van president Trump het Capitool bestormden, had weinig impact op de beursvloeren. De hoop dat aankomend president Joe Biden met een omvangrijk steunpakket voor de Amerikaanse economie komt, bleef de aandelenkoersen ondersteunen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent in de min op 636,54 punten. De middelgrote bedrijven waren meer in trek. De MidKap steeg 1 procent tot 965,39 punten, onder aanvoering van apothekersbedrijf Fagron (plus 6 procent). De beurs in Parijs bleef vlak en Frankfurt klom 0,2 procent. Londen daalde 0,6 procent, na de winst van 3,5 procent een dag eerder.

In het Amerikaanse Congres heeft vicepresident Mike Pence officieel bekrachtigd dat de Democraat Joe Biden de verkiezingen heeft gewonnen. De zitting werd uren onderbroken doordat honderden Trump-aanhangers het gebouw van het Congres bestormden. De overwinning van de Democraten in de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in Georgia gaf beleggers echter moed. De Democratische partij controleert daarmee ook de Senaat waardoor het voor Biden gemakkelijker wordt om zijn beleid uit te voeren.

Heineken

Bierbrouwer Heineken en verfconcern AkzoNobel gingen aan kop in de AEX, met winsten van 1,5 procent. Prosus (min 3 procent) was de grootste daler na een fors koersverlies van het Chinese internetbedrijf Tencent. De Trump-regering overweegt om Tencent en het Chinese webwinkelconcern Alibaba op een zwarte lijst te zetten vanwege banden met het Chinese leger. Techinvesteerder Prosus heeft een groot belang in Tencent. Biotechnoloog Galapagos kampte met een adviesverlaging door Kempen en zakte ruim 2 procent.

Bayer klom 3,5 procent in Frankfurt. Het Duitse chemie- en farmacieconcern gaat samenwerken met CureVac (plus 13 procent) voor de verdere ontwikkeling van het coronavaccin van het biotechbedrijf. Sainsbury steeg bijna 4 procent in Londen. Het Britse supermarktconcern schroefde de winstverwachting op dankzij sterke verkopen in de kerstperiode. Ryanair zakte 3 procent. De Ierse budgetvlieger verwacht minder passagiers te vervoeren door de nieuwe lockdowns.

De euro was 1,2248 dollar waard, tegen 1,2290 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 50,93 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 54,44 dollar per vat.