'Spaanse economie groeide in vierde kwartaal ondanks beperkingen'

MADRID (ANP/RTR) - De Spaanse economie is ondanks strengere coronamaatregelen gegroeid in de laatste drie maanden van vorig jaar. Die verwachting heeft economieminister Nadia Calvino uitgesproken bij radiostation COPE. "Alles wijst erop dat de positieve trend zich door heeft gezet. De economische groei in Spanje zal intenser zijn dan in de meeste Europese landen."

De Spaanse regering verwacht een teruggang van het bruto binnenlands product (bbp) van 11,2 procent in 2020, een record. In 2021 zou de economie met zeker 7,2 procent groeien. Het Zuid-Europese land werd zwaar getroffen door de coronacrisis, onder meer omdat delen van het land zeer afhankelijk zijn van het toerisme.

De nationale bank van Spanje is wat negatiever dan Calvino en verwacht een kleine krimp in het vierde kwartaal. In het derde kwartaal groeide de Spaanse economie wel.