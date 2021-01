Beurzen verder omhoog door hoop coronasteun VS

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse aandelenbeurs ging donderdag verder omhoog. Ook de andere Europese beurzen wonnen opnieuw terrein. Beleggers lieten zich niet van de wijs brengen door de onrust in Washington. De hoop dat aankomend president Joe Biden met een omvangrijk steunpakket zal komen om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen, bleef zorgen voor optimisme op de beursvloeren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in de plus op 642,17 punten. De MidKap won 1 procent tot 965,55 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent. Frankfurt klom 0,6 procent na een onverwachte stijging van de Duitse fabrieksorders in november.

Honderden aanhangers van de Amerikaanse president Donald Trump bestormden woensdagavond het Capitool, waar het Congres samenkwam om de verkiezing van Joe Biden en Kamala Harris te bevestigen. Bij de bestorming kwamen vier mensen om het leven. Beleggers hielden de blik echter gericht op de overwinning van de Democraten in de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in Georgia. De Democratische partij controleert daarmee ook de Senaat waardoor het voor Biden gemakkelijker wordt om zijn beleid uit te voeren.

Wolters Kluwer

Informatieleverancier Wolters Kluwer ging aan kop in de AEX met een winst van 1,7 procent. Biotechnoloog Galapagos kampte met een adviesverlaging door Kempen en sloot de rij met een min van 2 procent. ABN AMRO daalde 0,4 procent na de sterke koerswinst een dag eerder. Credit Suisse verlaagde het advies voor de bank.

Prosus raakte 1,8 procent kwijt na een fors koersverlies van het Chinese internetbedrijf Tencent. De Trump-regering overweegt om Tencent en het Chinese webwinkelconcern Alibaba op een zwarte lijst te zetten vanwege banden met het Chinese leger. Techinvesteerder Prosus heeft een groot belang in Tencent.

Bayer

In Frankfurt steeg Bayer 1,6 procent. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het Duitse chemie- en farmacieconcern gaat samenwerken met CureVac (plus 9 procent) voor de verdere ontwikkeling van het coronavaccin van het biotechbedrijf. Sainsbury klom dik 4 procent in Londen. Het Britse supermarktconcern zag de verkopen in de kerstperiode stijgen en schroefde zijn winstverwachting voor het jaar op.

De euro was 1,2298 dollar waard, tegen 1,2290 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 50,84 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 54,41 dollar per vat.