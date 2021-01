Ryanair denkt minder passagiers te vervoeren om nieuwe lockdowns

DUBLIN (ANP/RTR) - De Ierse budgetvlieger Ryanair verwacht dit boekjaar minder passagiers te vervoeren door de nieuwe lockdowns in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Vanaf 21 januari zal Ryanair het aantal geplande vluchten van en naar de twee landen drastisch verminderen.

De luchtvaartmaatschappij denkt minder dan 30 miljoen passagiers te vervoeren, zo'n 5 miljoen minder dan eerder werd geschat. Het boekjaar van Ryanair loopt nog tot 31 maart. Ryanair verwacht dat er in januari minder dan 1,25 miljoen mensen met de maatschappij zullen vliegen. In 2019 vervoerde Ryanair nog een recordaantal van 152,4 miljoen passagiers.

De Britse en Ierse maatregelen "zullen ertoe leiden dat er vanaf eind januari weinig of geen vluchten worden uitgevoerd van en naar Ierland of het Verenigd Koninkrijk, totdat deze draconische reisbeperkingen worden opgeheven", zei Ryanair donderdag in een verklaring. De vermindering van het aantal vluchten zal volgens de luchtvaartmaatschappij geen grote impact hebben op het nettoverlies van het boekjaar.

Dinsdag werd al duidelijk dat meerdere luchtvaartmaatschappijen het aantal geplande vluchten naar het Verenigd Koninkrijk verder verkleinden vanwege de nieuwe lockdown in het land. De Britse premier Boris Johnson kondigde die maandagavond aan vanwege het hoge aantal besmettingen van het coronavirus. Schotland was Engeland eerder op de dag al voorgegaan en ook Wales en Noord-Ierland gaven aan op verdere maatregelen te zinnen.