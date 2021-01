Bitcoin bereikt opnieuw recordhoogte

quote: willemtien schreef op 7 januari 2021 07:52:

Gulden in een week 100% gestegen,is echt de toekomst.

Hebben we die weer met z'n Gulden. lol, geen volume, in de laatste 3 maanden amper verdubbeld (Bitcoin is x 3 - 4 gegaan), geen bijzondere tech ten opzichte van de 1000'en andere shitcoins. Je moet je best doen om een shitcoin te vinden die het zo slecht heeft gedaan als NLG in de afgelopen 90 dagen.En dan als kers op de poeptaart van die spammers die in alle forums en commentaren roepen dat NLG echt het gigantisch goed en revolutionair is, lol. Als er iets geen vertrouwen wekt dan is het wel spammers.De ultieme shitcoin.