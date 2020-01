Meer beursgangen Londen verwacht na brexit

Gepubliceerd op | Views: 26 | Onderwerpen: Brexit

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Nu de Britse premier Boris Johnson een meerderheid heeft in het Lagerhuis en de brexit daarmee zo goed als zeker eind deze maand doorgaat, maakt de Londense City zich op voor meer beursgangen. De onzekerheid rond het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zorgde ervoor dat weinig bedrijven een gang naar de Londense beurs aantrekkelijk vonden.

Dat er nu een vertrekdatum is die wel gehaald gaat worden, zou het vertrouwen van internationale investeerders helpen. Verschillende bedrijven staan bovendien al een tijdje in de wacht om hun beursdebuut in Londen te maken. De Nigeriaanse betalingsdienstverlener Interswitch verschoof het moment voor een beursgang al naar de eerste helft van dit jaar.

Ook de Britse betalingsdienstverlener Paysafe zou willen terugkeren op de Londense beurs. De Afrikaanse meubelverkoper Steinhoff zou dochter Pepco naar de beurzen in Londen en Warschau willen brengen, terwijl ook de Franse telecomaanbieder Orange een dochteronderneming een beursgang wil laten maken en daarvoor Londen of Parijs op het oog heeft.

De markt voor beursgangen in Londen kromp sinds het brexitreferendum met een derde tot 45 miljard dollar. In diezelfde periode groeide de markt voor beursgangen elders in Europa met ruim een kwart.