Gepubliceerd op | Views: 680 | Onderwerpen: levensmiddelen

LEUVEN (AFN) - Bierbrouwer AB InBev is op zoek naar een vervanger voor financieel directeur Felipe Dutra. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Dutra is al sinds 2005 de hoogste financiële man is bij de grootste bierbrouwer ter wereld.

De reden voor de zoektocht is niet helemaal duidelijk. Volgens sommige ingewijden wordt Dutra verantwoordelijk gehouden voor de moeizame prestaties van het Belgisch-Amerikaans-Braziliaanse bedrijf sinds het in 2016 SABMiller overnam. Andere ingewijden lieten echter aan de krant weten dat Dutra zelf zou opstappen vanwege persoonlijke redenen.

Door de overname van SABMiller kwam AB INBev met een schuldenlast van 100 miljard dollar te zitten. De afgelopen jaren probeert het bedrijf die versneld af te lossen. Een Australisch onderdeel werd vorig jaar verkocht en de Aziatische tak werd deels naar de beurs in Hongkong gebracht om geld op te halen. Ook keert het bedrijf minder dividend uit.