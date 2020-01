Europese beurzen met plussen de dag uit

Gepubliceerd op | Views: 444 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen zijn in doorsnee gestegen op dinsdag. Een dipje rond de opening van Wall Street, werd in de latere middaghandel weer rechtgezet. Beleggers maakten zich wat minder zorgen over de situatie in het Midden-Oosten nu verdere escalatie voorlopig uit is gebleven. Ook de olieprijzen vielen terug nadat ze de afgelopen dagen sterk waren gestegen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent in de plus op 609,71 punten. De MidKap steeg 1,2 procent tot 921,56 punten. Frankfurt ging 0,8 procent vooruit. Parijs en Londen sloten vrijwel ongewijzigd.

Koploper in de AEX was verzekeraar ASR met een winst van 2,7 procent. Voedings- en wasmiddelenconcern Unilever sloot de rij met een verlies van 0,9 procent. Metalenspecialist AMG was de sterkste stijger in de MidKap met een plus van 5,5 procent na een nieuw recyclingcontract in de Verenigde Staten. Vastgoedfonds Wereldhave was de grootste van twee dalers bij de middelgrote bedrijven en leverde 0,8 procent in.

Signify

Fugro herstelde van een eerder koersverlies en won 1,4 procent. De bodemonderzoeker moet 26,8 miljoen dollar betalen na het verlies van een arbitragezaak in Singapore. Air France-KLM won 0,5 procent. KLM-topman Pieter Elbers zei in een gesprek met De Telegraaf dat de luchtvaartmaatschappij het jaar turbulent is begonnen als gevolg van de sterke stijging van de olieprijs.

Signify klom 0,9 procent. Het verlichtingsbedrijf neemt afscheid van zijn financieel directeur Stéphane Rougeot, die om persoonlijke redenen vertrekt. Daarnaast wil het bedrijf de termijn van topman Éric Rondolat met vier jaar verlengen.

Aston Martin

In Londen raakte Aston Martin 16,5 procent kwijt. De Britse producent van luxe voertuigen gaf een winstalarm vanwege de moeilijke marktomstandigheden en liet weten in gesprek te zijn met potentiële investeerders. De Canadese miljardair Lawrence Stroll zou willen instappen bij het bedrijf.

De euro noteerde op 1,1137 dollar tegen 1,1186 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent minder op 62,44 dollar. Brentolie daalde ook 1,3 procent in prijs tot 68,02 dollar per vat.