Handelstekort VS slinkt

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Het tekort op de handelsbalans van de Verenigde Staten is in november geslonken tot het laagste niveau in drie jaar. Dat blijkt uit cijfers die het Amerikaanse ministerie van Handel naar buiten bracht.

De export liet verdere vooruitgang zien, terwijl de Amerikaanse import te midden van de handelsoorlog met China uitkwam op de laagste stand sinds 2017. Het tekort bedroeg hierdoor 43,1 miljard dollar, tegen 46,9 miljard dollar een maand eerder. Economen rekenden in doorsnee op een tekort van 43,6 miljard dollar voor november.