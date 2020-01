Hoogoven Ilva-fabriek Italië mag blijven draaien

Gepubliceerd op | Views: 65 | Onderwerpen: Italië

TARENTE (AFN) - Een van de hoogovens van een gigantische staalfabriek van het voormalige Ilva in Zuid-Italië mag blijven draaien. Dat heeft een rechter in hoger beroep geoordeeld, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Op de hoogoven in Tarente werd beslag gelegd wegens een dodelijk ongeluk dat er in 2015 gebeurde.

De installatie mocht sindsdien wel op een minimumniveau blijven draaien omdat de fabriek als geheel anders niet zou functioneren. In december oordeelde een rechter dat de hoogoven toch echt moest worden stilgelegd. Bewindvoerders van Ilva, dat in surseance van betalingen zit, tekenden vervolgens met succes beroep aan.

De failliete Ilva-fabriek wordt momenteel gehuurd door ArcelorMittal, dat de staalfabriek uiteindelijk zal overnemen. Over die overeenkomst met de Italiaanse staat wordt sinds eind vorig jaar gesteggeld, nadat ArcelorMittal had gedreigd uit het reddingsplan te stappen.